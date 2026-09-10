JOURNEES DU PATRIMOINE – SOMMEVOIRE, Eglise St Pierre, Sommevoire

Informations pratiques

JOURNEES DU PATRIMOINE – SOMMEVOIRE 19 et 20 septembre Eglise St Pierre Haute-Marne

participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Exposition à l’église Saint-Pierre de Sommevoire sur deux sauvetages de patrimoine

Eglise St Pierre 6 rue St Pierre 52220 SOMMEVOIRE Sommevoire 52220 Sommevoire Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://compagnonssaintpierre52@gmail. »}]

Exposition Saint-Pierre et visite du paradis