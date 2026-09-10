AGENDA · Sommevoire
JOURNEES DU PATRIMOINE – SOMMEVOIRE, Eglise St Pierre, Sommevoire
samedi 19 septembre 2026 · Eglise St Pierre · Sommevoire
Informations pratiques
JOURNEES DU PATRIMOINE – SOMMEVOIRE 19 et 20 septembre Eglise St Pierre Haute-Marne
participation libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Exposition à l’église Saint-Pierre de Sommevoire sur deux sauvetages de patrimoine
Eglise St Pierre 6 rue St Pierre 52220 SOMMEVOIRE Sommevoire 52220 Sommevoire Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://compagnonssaintpierre52@gmail. »}]
Exposition Saint-Pierre et visite du paradis
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