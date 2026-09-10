Le Paradis: le fonds de modèles Durenne retour sur 50 ans de remise en lumière d’un patrimoine artistique, industriel et ouvrier: la fonte d’art, Église Saint-Pierre, Sommevoire
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Sommevoire
Informations pratiques
Le Paradis: le fonds de modèles Durenne retour sur 50 ans de remise en lumière d’un patrimoine artistique, industriel et ouvrier: la fonte d’art 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Haute-Marne
participation libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Retour sur 50 années de restauration et de sauvegarde du fonds de modèles Durenne, témoin d’une industrie singulière, celle de la fonte d’art. Cette industrie pionnière dans le domaine des arts décoratifs de série, dont la devise est « Faire du beau dans l’utile », a investi tous les domaines (architecture, mobilier urbain, statuaire, ferronnerie, équipements de la maison,…) avec la contribution de sculpteurs de renom (Bartholdi, Carrier-Belleuse, Frémiet, Klagmann…). Sont remarquables des productions notoires au rayonnement international (Pégases et décors du pont Alexandre III, statues du Parvis du Musée d’Orsay, fontaine du Capitole à Washington….).
Église Saint-Pierre Grande Rue, 52220 Sommevoire, France Sommevoire 52220 Sommevoire Haute-Marne Grand Est
Retour sur 50 années de restauration et de sauvegarde du fonds de modèles Durenne témoin d’une industrie singulière la fonte d’art. Pionnière dans le domaine des arts décoratifs de série daire du a ,…
©csp sommevoire
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