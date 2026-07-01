Eglise Saint-Pierre d’Ault : regard sur un patrimoine en danger, Eglise Saint-Pierre 80460 Ault, Ault

Informations pratiques

Eglise Saint-Pierre d’Ault : regard sur un patrimoine en danger 19 et 20 septembre Eglise Saint-Pierre 80460 Ault Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Depuis un an, une première phase de travaux est en cours sur la mise hors d’eau du monument, dont la voûte du choeur s’est effondrée à l’été 2025. Une exposition photographique revient sur cette première tranche de travaux et alerte sur l’importance de poursuivre la restaurtion du beffroi, prévue sur la phase II, pour sauver l’édifice.

parallèlmeent, quelques objets d’art sacré seront présentés.

Eglise Saint-Pierre 80460 Ault 80460 Ault Ault 80460 Somme Hauts-de-France 0322604121 https://www.ault.fr/ L’église Saint-Pierre est un monument emblématique du littoral picard, mêlant histoires religieuse et communale. Construite en grande partie au Moyen Age (1341), elle vient en remplacement d’une chapelle et devient l’église principale du village après l’engloutissement de la ville basse et de son église.

L’édifice, orienté à l’est, adopte un plan en croix latine, composé d’une nef, flanquée de deux vaisseaux secondaires (bas-côtés sud et nord), traversé par le transept, et terminé par le chœur sanctuaire polygonal.

Elle se distingue par son beffroi ecclésiastique du XIVe siècle, une rareté en France, accordée aux habitants par la charte communale de 1382. Il servait à la fois de clocher, de tour de guet et de symbole de libertés. Son architecture en silex et pierre calcaire, ressources géologiques locales, est typique de la région. entrée libre

Depuis un an, une première phase de travaux est en cours sur la mise hors d’eau du monument, dont la voûte du choeur s’est effondrée à l’été 2025. Une exposition photographique revient sur cette de …

©Les amis du beffroi – restaurer l’église Saint-Pierre d’Ault