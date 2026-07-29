Informations pratiques

Montsoreau

Église Saint-Pierre-de-Rest

Rue de l’église Montsoreau Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Cette église de Loire sauvée des eaux fut dédiée à saint Pierre, le patron des pêcheurs. Elle est édifiée à la fin du 13e siècle et et labellisée Églises Accueillantes en Anjou.

Accueil par l’association Sauvegarde de Montsoreau.

Visite commentée de l’intérieur de l’église (sacristie exceptionnellement ouverte) et du vieux cimetière.

Jeu de piste Repères de crue et vitraux.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. .

Rue de l’église Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 70 15 mairie@ville-montsoreau.fr

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English :

This church in the Loire Valley, saved from the floodwaters, was dedicated to Saint Peter, the patron saint of fishermen. It was built at the end of the 13th century and has been designated a “Céglises Accueillantes” in Anjou.

L’événement Église Saint-Pierre-de-Rest Montsoreau a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME