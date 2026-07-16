Église Saint-Romain, Église Saint-Romain, Athée-sur-Cher

Informations pratiques

Église Saint-Romain 19 et 20 septembre Église Saint-Romain Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de ll’église Saint-Romain. Clocher du XIIᵉ siècle. Eglise agrandie et embellie du XVIᵉ au XIXᵉ siècles. Inscrite aux Monuments Historiques en 1949. Autel et vitraux remarquables.

Église Saint-Romain Rue du Pré Jarry, 37270 Athée-sur-Cher, France Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire L’église fut bâtie au XIIe siècle, et reconstruite presque entièrement vers 1635 par Philippe Sallier, seigneur de Chênaie. De l’édifice du 12e subsistent le mur sud de la nef, une tour carrée couronnée par une flèche à pans légèrement brisés. La nef est couverte en charpente avec lambris. Le collatéral au nord est relié à la nef par trois arcades en tiers point. Des amorces d’ogives prouvent le projet inexécuté de voûter la nef et le bas-côté. La nef aboutit à un choeur de deux travées barlongues, voûtées d’ogives à moulures prismatiques. L’abside a cinq pans.

Visite libre de l’église Saint-Romain. Clocher du XIIᵉ siècle. Église agrandie et embellie du XVIᵉ au XIXᵉ siècles. Inscrite aux Monuments Historiques en 1949. Autel et vitraux remarquables.

karine Patin