Informations pratiques

Rocheservière

ÉGLISE SAINTE RADEGONDE / LA BRUFFIERE Journées du Patrimoine

2 rue Sainte-Radégonde Rocheservière Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

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2 rue Sainte-Radégonde Rocheservière 85530 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 06 39 17

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English :

L’événement ÉGLISE SAINTE RADEGONDE / LA BRUFFIERE Journées du Patrimoine Rocheservière a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Terres de Montaigu