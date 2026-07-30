AGENDA · Rocheservière
ÉGLISE SAINTE RADEGONDE / LA BRUFFIERE Journées du Patrimoine Rocheservière
dimanche 20 septembre 2026 · Rocheservière
Informations pratiques
Rocheservière
ÉGLISE SAINTE RADEGONDE / LA BRUFFIERE Journées du Patrimoine
2 rue Sainte-Radégonde Rocheservière Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
.
2 rue Sainte-Radégonde Rocheservière 85530 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 06 39 17
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English :
L’événement ÉGLISE SAINTE RADEGONDE / LA BRUFFIERE Journées du Patrimoine Rocheservière a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Terres de Montaigu
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