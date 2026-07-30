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AGENDA · Rocheservière

ÉGLISE SAINTE RADEGONDE / LA BRUFFIERE Journées du Patrimoine Rocheservière

dimanche 20 septembre 2026 · Rocheservière

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
2 rue Sainte-Radégonde
Ville
85530 Rocheservière
Département
Vendée
Tarif

Rocheservière

ÉGLISE SAINTE RADEGONDE / LA BRUFFIERE Journées du Patrimoine

2 rue Sainte-Radégonde Rocheservière Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

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2 rue Sainte-Radégonde Rocheservière 85530 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 06 39 17 

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English :

L’événement ÉGLISE SAINTE RADEGONDE / LA BRUFFIERE Journées du Patrimoine Rocheservière a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

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