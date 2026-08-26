Eiffel Les Abattoirs Scène de Musiques Actuelles Bourgoin-Jallieu
samedi 10 octobre 2026 · Les Abattoirs Scène de Musiques Actuelles · Bourgoin-Jallieu
Informations pratiques
Bourgoin-Jallieu
Eiffel
Les Abattoirs Scène de Musiques Actuelles 18 Route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu Isère
Tarif : 18 – 18 – 28 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10 00:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Eiffel est le projet Rock de Romain Humeau, chanteur-auteur-compositeur-multi-instrumentiste et réalisateur.
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Les Abattoirs Scène de Musiques Actuelles 18 Route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 19 14 20 billetterie@lesabattoirs.fr
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English :
Eiffel is the rock project of Romain Humeau, a singer-songwriter, multi-instrumentalist, and director.
L’événement Eiffel Bourgoin-Jallieu a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère
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