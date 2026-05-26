Ekla! L’Alambik! Le Mans

Le Mans

Ekla!

L’Alambik! 47 Boulevard de la Fresnellerie Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 18:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Au programme Pop-up, vidéo animée et musique électro pour enfants à partir de 4 ans.

Tels des explorateurs entourés de leurs machines et d’instruments curieux, le duo Turnsteak crée en direct une musique électronique qui accompagne des images animées, projetées sur un livre pop-up plus grand que nature.

EKLA ! revisite la figure du Tangram dans un dispositif inédit à la croisée entre l’animation, les arts numériques, le concert et le livre.

Petits et grands s’embarquent dans un moment suspendu où, page après l’autre, se dévoilent des sculptures de papier habitées d’êtres d’ombre et de lumière, et d’architectures colorées qui attisent nos imaginaires.

Explorant des univers graphiques immersifs et étonnants, le duo de musique électronique vous plonge à l’intérieur d’un livre magique. .

L’Alambik! 47 Boulevard de la Fresnellerie Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ekla! Le Mans a été mis à jour le 2026-05-22 par CDT72