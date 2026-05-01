El Canto Del Poema Théâtre d’Arles Arles
El Canto Del Poema Théâtre d’Arles Arles samedi 30 mai 2026.
Arles
El Canto Del Poema
Samedi 30 mai 2026 à partir de 20h30. Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Plongez dans l’univers vibrant des Andes avec El Canto del Poema, une œuvre envoûtante du compositeur péruvien Kato Rodriguez, interprétée par l’ensemble péruvien Musocc Illary accompagné de chœurs d’exception.
Le temps d’une soirée au Théâtre d’Arles, laissez-vous porter par la richesse des sonorités sud-américaines, entre traditions ancestrales, poésie musicale et émotion collective. Un concert rare et chaleureux qui réunit cultures, voix et paysages musicaux dans une célébration haute en couleurs. .
Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Immerse yourself in the vibrant world of the Andes with El Canto del Poema, an enchanting work by Peruvian composer Kato Rodriguez, performed by the Peruvian ensemble Musocc Illary and accompanied by exceptional choirs.
L’événement El Canto Del Poema Arles a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme d’Arles
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