Election de Miss Marignane Espace culturel Saint-Exupéry -Théâtre Molière Marignane

Election de Miss Marignane

Samedi 14 mars 2026. Espace culturel Saint-Exupéry -Théâtre Molière 53-55 boulevard Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

C’est un événement toujours très attendu de tous ! Qui sera la nouvelle reine de beauté marignanaise ?

Les candidates devront convaincre le jury qui a la lourde tâche de les noter sur plusieurs critères…

C’est parti ! Que la meilleure gagne !… L’espoir est permis !

Le choix se fait sur les critères d’aisance la démarche, l’allure générale, le sourire, l’élégance, l’élocution… Puis les défilés avec diverses tenues sont des temps forts toujours appréciés.

Une expérience unique à vivre ! .

Espace culturel Saint-Exupéry -Théâtre Molière 53-55 boulevard Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 61 21 73 alexandre.delmastro@ville-marignane.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It is an event always very awaited by all! Who will be the new beauty queen of Marignane?

The candidates will have to convince the jury which has the heavy task to note them on several criteria…

L’événement Election de Miss Marignane Marignane a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme de Marignane