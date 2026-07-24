AGENDA · Saffré
ELECTRO NIGHT #1 Le Pommain Saffré
samedi 1 août 2026 · Le Pommain · Saffré
Informations pratiques
Saffré
ELECTRO NIGHT #1
Le Pommain ETANG BOUT DE BOIS Saffré Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Musique house, techno, electro
Viens chiller, danser, profiter… On s’occupe du son !
Restauration sur place
Entrée libre
Soirée proposée par Saffré du Bruit .
Le Pommain ETANG BOUT DE BOIS Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire laguinguettedesjanettes@gmail.com
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English :
House, techno, and electro music
L’événement ELECTRO NIGHT #1 Saffré a été mis à jour le 2026-07-24 par Pays Erdre Canal Forêt
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