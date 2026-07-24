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AGENDA · Saffré

ELECTRO NIGHT #1 Le Pommain Saffré

samedi 1 août 2026 · Le Pommain · Saffré

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Le Pommain
Adresse
ETANG BOUT DE BOIS
Ville
44390 Saffré
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saffré

ELECTRO NIGHT #1

Le Pommain ETANG BOUT DE BOIS Saffré Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Musique house, techno, electro
Viens chiller, danser, profiter… On s’occupe du son !

Restauration sur place

Entrée libre

Soirée proposée par Saffré du Bruit   .

Le Pommain ETANG BOUT DE BOIS Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire   laguinguettedesjanettes@gmail.com

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English :

House, techno, and electro music

L’événement ELECTRO NIGHT #1 Saffré a été mis à jour le 2026-07-24 par Pays Erdre Canal Forêt

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