ELECTROLYZ FÊTE LES FLEURS AU JARDIN DES PLANTES Montpellier
ELECTROLYZ FÊTE LES FLEURS AU JARDIN DES PLANTES Montpellier dimanche 21 juin 2026.
Montpellier
ELECTROLYZ FÊTE LES FLEURS AU JARDIN DES PLANTES
Boulevard Henri IV Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Pour féter la musique, les fleurs et l’été, la soprano ElectroLyz, artiste électrobaroque vous invite au magnifique Jardin des Plantes de Montpellier.
Pour féter la musique, les fleurs et l’été, la soprano ElectroLyz, artiste électrobaroque vous invite au magnifique Jardin des Plantes de Montpellier.
Pour fêter la musique, les fleurs et l’été, la soprano ElectroLyz, artiste electrobaroque vous invite au magnifique Jardin des Plantes de Montpellier.
Au programme plusieurs bouquets lyriques, romantiques et champêtres interprétés par une voix lumineuse, accompagnée par des sonorités electros délicates. Trois récitals vous seront proposés tout au long de l’après-midi, dans plusieurs lieux du jardin… à découvrir sur place…
Dimanche 21 juin, 14h15, 16h15, 18h15 .
Boulevard Henri IV Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English :
To celebrate music, flowers and summer, electrobaroque soprano ElectroLyz invites you to Montpellier’s magnificent Jardin des Plantes.
L’événement ELECTROLYZ FÊTE LES FLEURS AU JARDIN DES PLANTES Montpellier a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OT MONTPELLIER
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