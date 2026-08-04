AGENDA · La Baule-Escoublac
Elégance by Lajarrige La Baule-Escoublac
mercredi 5 août 2026 · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
La Baule-Escoublac
Elégance by Lajarrige
Avenue Louis Lajarrige La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Grand défilé show mené par Luc DOMEAU. .
Avenue Louis Lajarrige La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 11 51 unicial@orange.fr
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English :
L’événement Elégance by Lajarrige La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44
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