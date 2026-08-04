Informations pratiques

La Baule-Escoublac

Elégance by Lajarrige

Avenue Louis Lajarrige La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Grand défilé show mené par Luc DOMEAU. .

Avenue Louis Lajarrige La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 11 51 unicial@orange.fr

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English :

L’événement Elégance by Lajarrige La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44