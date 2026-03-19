Elégants en auto ! Exposition Bibliothèque du tourisme et des voyages – Germaine Tillion (BTV) Paris

Les chevaux du moteur à explosion furent difficiles à domestiquer. Pour y parvenir il fallut se protéger -se cacher- derrière d’épaisses lunettes, sous d’épais cache-poussière, des serre-têtes. C’est ce que nous montrent des dessins de René Vincent, de Robida,…

Avoir une auto était réservé à une élite moderne mais aussi fortunée. C’était très chic !

Être une femme, conduire son auto, voyager seule. Quelle modernité ! Elle faisait rêver comme le montrent les couvertures dessinées de la belle revue « Omnia ».

À travers un choix d’une trentaine d’images, la Bibliothèque du tourisme et des voyages (BTV) nous invite à remonter le temps et à retrouver l’époque des précurseurs de l’automobile, ce temps où on s’habillait spécialement pour monter dans une auto.

Il fut un temps où conduire une automobile était sportif, où aller en automobile était exceptionnel et indissociable de l’élégance et de la fortune. C’est ce temps révolu que la BTV nous invite à découvrir à travers ses collections patrimoniales et notamment celle de la revue « Omnia. Revue pratique de l’automobile »

Du samedi 16 mai 2026 au samedi 29 août 2026 :

gratuit

L’exposition est visible aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-30T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bibliothèque du tourisme et des voyages – Germaine Tillion (BTV) 6 rue du Commandant Schloesing 75016 Paris



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