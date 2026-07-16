Élégie d’une disparition, Friche la Belle de Mai, Marseille

Informations pratiques

Élégie d’une disparition Samedi 24 octobre, 19h00 Friche la Belle de Mai Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T19:00:00+02:00 – 2026-10-24T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-24T19:00:00+02:00 – 2026-10-24T20:00:00+02:00

Élégie d’une disparition est une performance scénique fondée sur une dramaturgie sonore.

Imaginée par trois artistes libanaises Kinda Hassan (compositrice), Racha Baroud (performeuse) et Carine Doumit (autrice et monteuse), cette création interroge la notion de disparition, tant au niveau des corps que des territoires, dans l’espace méditerranéen.

À partir d’une recherche de terrain menée à Marseille, au Caire et à Beyrouth, le projet se nourrit des passages d’un territoire à l’autre : le Liban où la catastrophe se répète sans fin, l’Égypte, berceau culturel et source inépuisable d’inspiration, et la France, pays vers lequel a lieu la migration.

En croisant leurs disciplines respectives, les trois artistes tissent un récit collectif traversé par des glissements et des transformations entre les différents fragments corporels, sonores, visuels et textuels collectés et produits.

Élégie d’une disparition s’ancre dans les traces de mémoire qui persistent aux effacements infligés dans ces régions.

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Coproduction GMEM et CHRONIQUES — Biennale des Imaginaires Numériques

Friche la Belle de Mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille, France Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33495049595 http://www.lafriche.org Née de l’ancienne usine de la Seita, aujourd’hui lieu de création et d’innovation, la Friche la Belle de Mai est à la fois un espace de travail pour ses 70 structures résidentes (350 artistes, producteurs, salariés qui y travaillent quotidiennement) et un lieu de diffusion (600 propositions artistiques publiques par an, de l’atelier jeune public aux plus grands festivals). Avec près de 450 000 visiteurs par an, la Friche la Belle de Mai est un espace public multiple de 45 000 m2 où se côtoient 6 salles de spectacles et de concert, des jardins partagés, une aire de jeux et de sport, un restaurant, une librairie, une crèche, 2400 m2 d’espaces d’exposition, un toit-terrasse de 8000 m2, un centre de formation. Bus 49 et 52, arrêt Belle de Mai la Friche. Tramway T2, arrêt Longchamp. Métro L1 et L2, station Saint-Charles Gyptis. Bus 31, 32 et 32b, arrêt place Caffo. Bus 33 et 34, arrêt Belle de mai Loubon.

Élégie d’une disparition est une performance scénique fondée sur une dramaturgie sonore.

© Racha Baroud