EleKtroGen en concert, Face au bar restaurant Le Cirque au 141 rue St Martin devant le musée Beaubourg, Paris

EleKtroGen en concert Dimanche 21 juin, 16h30 Face au bar restaurant Le Cirque au 141 rue St Martin devant le musée Beaubourg Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:30:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:30:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

EleKtroGen en concert le 21 juin pour la fête de la musique. New wave/Rock. Titres et covers (The cure, Radihaead, New Order, Asylum Party, Etc…) à 16h30 face au bar restaurant Le cirque au 141 rue St Martin devant le musée Beaubourg.

Face au bar restaurant Le Cirque au 141 rue St Martin devant le musée Beaubourg 141 rue st martin paris Paris 75004 Quartier Saint-Merri Paris Île-de-France

EleKtroGen en concert le 21 juin pour la fête de la musique. New wave/Rock. Titres et covers (The cure, Radihaead, New Order, Asylum Party, Etc…) à 16h30 face au bar restaurant Le cirque au 141 rue…

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