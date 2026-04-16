ÉLÉMENTAIRE, MON CHER ! Montpellier
ÉLÉMENTAIRE, MON CHER ! Montpellier samedi 2 mai 2026.
Montpellier
ÉLÉMENTAIRE, MON CHER !
178 Rue de la Carriérasse Montpellier Hérault
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-03
Élémentaire, mon cher ! avec le choeur Opéra Junior
Opéra Junior dans une comédie musicale inspirée de Sherlock Holmes
Élémentaire, mon cher ! avec le choeur Opéra Junior
Opéra Junior dans une comédie musicale inspirée de Sherlock Holmes
Tout le monde connaît le célèbre détective Sherlock Holmes, notamment à travers les livres de son créateur, le Britannique Sir Arthur Conan Doyle. Mais, c’est bien la première fois que l’on tire de ses aventures une adaptation sous forme de comédie musicale créée sur mesure pour des adolescents.
Nouvelle co-production
Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie & Cité européenne du théâtre Domaine d’O
Samedi 2 mai, 19h et dimanche 3 mai 17h
Théâtre Jean-Claude Carrière Domaine d’O, Montpellier
Spectacle en famille, chanté en français, à partir de 6 ans
Tarif 12 € et 8 € pour les 12 ans | Durée ±1h30 sans entracte .
178 Rue de la Carriérasse Montpellier 34090 Hérault Occitanie
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English :
Élémentaire, mon cher! with the Opéra Junior choir
Junior Opera in a musical inspired by Sherlock Holmes
L’événement ÉLÉMENTAIRE, MON CHER ! Montpellier a été mis à jour le 2026-04-14 par 34 OT MONTPELLIER
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