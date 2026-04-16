Montpellier

ÉLÉMENTAIRE, MON CHER !

178 Rue de la Carriérasse Montpellier Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-03

Élémentaire, mon cher ! avec le choeur Opéra Junior

Opéra Junior dans une comédie musicale inspirée de Sherlock Holmes

Élémentaire, mon cher ! avec le choeur Opéra Junior

Opéra Junior dans une comédie musicale inspirée de Sherlock Holmes

Tout le monde connaît le célèbre détective Sherlock Holmes, notamment à travers les livres de son créateur, le Britannique Sir Arthur Conan Doyle. Mais, c’est bien la première fois que l’on tire de ses aventures une adaptation sous forme de comédie musicale créée sur mesure pour des adolescents.

Nouvelle co-production

Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie & Cité européenne du théâtre Domaine d’O

Samedi 2 mai, 19h et dimanche 3 mai 17h

Théâtre Jean-Claude Carrière Domaine d’O, Montpellier

Spectacle en famille, chanté en français, à partir de 6 ans

Tarif 12 € et 8 € pour les 12 ans | Durée ±1h30 sans entracte .

178 Rue de la Carriérasse Montpellier 34090 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Élémentaire, mon cher! with the Opéra Junior choir

Junior Opera in a musical inspired by Sherlock Holmes

L’événement ÉLÉMENTAIRE, MON CHER ! Montpellier a été mis à jour le 2026-04-14 par 34 OT MONTPELLIER