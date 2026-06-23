Elena Nagapetyan Roubaix

Roubaix

Elena Nagapetyan

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 20:00:00

fin : 2026-11-18 21:30:00

Date(s) :

2026-11-18

Avec une sincérité désarmante et un humour sans filtre, cette humoriste russo-arménienne revient sur un parcours de vie hors du commun. Entre récits de maternité, souvenirs d’exil, difficultés familiales et rebondissements sentimentaux, elle transforme les épreuves qui ont jalonné son existence en une matière comique irrésistible.

Née en Ouzbékistan dans une famille d’origine arménienne, passée par la Russie avant de s’installer en France, elle livre un témoignage à la fois personnel, universel et profondément drôle.

Sur scène, son accent reconnaissable, son énergie débordante et son franc-parler font mouche dès les premières minutes. Elle aborde sans détour les relations de couple, la parentalité, les déconvenues du quotidien ou encore la reconstruction après une séparation, mêlant autodérision, spontanéité et regard acéré sur la société. **Son interaction constante avec le public apporte à chaque représentation une saveur unique.**

Après avoir conquis les réseaux sociaux puis les plus grandes scènes françaises, du **Jamel Comedy Club** aux **Folies Bergère**, de l’**Olympia** aux Zéniths, l’artiste poursuit une tournée triomphale qui affiche complet dans de nombreuses villes. Ce succès confirme l’attachement du public à une personnalité authentique qui n’hésite jamais à rire de ses propres failles.

À la fois drôle, touchant et libérateur, _Ça valait le coup !_ est un spectacle qui célèbre la résilience, la liberté de parole et la capacité à transformer les difficultés de la vie en éclats de rire. Une soirée généreuse et sans concession, portée par une artiste au tempérament unique.

Avec une sincérité désarmante et un humour sans filtre, cette humoriste russo-arménienne revient sur un parcours de vie hors du commun. Entre récits de maternité, souvenirs d’exil, difficultés familiales et rebondissements sentimentaux, elle transforme les épreuves qui ont jalonné son existence en une matière comique irrésistible.

Née en Ouzbékistan dans une famille d’origine arménienne, passée par la Russie avant de s’installer en France, elle livre un témoignage à la fois personnel, universel et profondément drôle.

Sur scène, son accent reconnaissable, son énergie débordante et son franc-parler font mouche dès les premières minutes. Elle aborde sans détour les relations de couple, la parentalité, les déconvenues du quotidien ou encore la reconstruction après une séparation, mêlant autodérision, spontanéité et regard acéré sur la société. **Son interaction constante avec le public apporte à chaque représentation une saveur unique.**

Après avoir conquis les réseaux sociaux puis les plus grandes scènes françaises, du **Jamel Comedy Club** aux **Folies Bergère**, de l’**Olympia** aux Zéniths, l’artiste poursuit une tournée triomphale qui affiche complet dans de nombreuses villes. Ce succès confirme l’attachement du public à une personnalité authentique qui n’hésite jamais à rire de ses propres failles.

À la fois drôle, touchant et libérateur, _Ça valait le coup !_ est un spectacle qui célèbre la résilience, la liberté de parole et la capacité à transformer les difficultés de la vie en éclats de rire. Une soirée généreuse et sans concession, portée par une artiste au tempérament unique. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

With disarming sincerity and unfiltered humor, this Russian-Armenian comedian looks back on an extraordinary life journey. Through stories of motherhood, memories of exile, family struggles, and romantic twists and turns, she transforms the trials that have marked her life into irresistible comedy.

Born in Uzbekistan to a family of Armenian descent, she lived in Russia before settling in France, and now shares a story that is at once personal, universal, and deeply funny.

On stage, her distinctive accent, her boundless energy, and her outspokenness hit the mark from the very first minutes. She tackles head-on topics such as romantic relationships, parenting, the trials and tribulations of daily life, and even rebuilding one’s life after a breakup, blending self-deprecation, spontaneity, and a sharp social commentary. **Her constant interaction with the audience gives each performance a unique flavor.**

After taking social media by storm and then conquering France’s biggest stages—from the **Jamel Comedy Club** to the **Folies Bergère**, from the **Olympia** to the Zeniths, the artist is continuing a triumphant tour that is selling out in many cities. This success confirms the public’s affection for an authentic personality who never hesitates to laugh at his own flaws.

At once funny, touching, and liberating, _%C7a valait le coup !_ is a show that celebrates resilience, freedom of speech, and the ability to turn life’s difficulties into bursts of laughter. A generous and uncompromising evening, brought to life by an artist with a unique spirit.

L’événement Elena Nagapetyan Roubaix a été mis à jour le 2026-06-23 par Hauts-de-France Tourisme