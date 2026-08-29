Elena Nagapetyan place Aletti Vichy

Informations pratiques

Vichy

Elena Nagapetyan

place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:00:00

fin : 2026-12-04 21:30:00

Date(s) :

2026-12-04

Véritable phénomène humour de la scène actuelle, Elena captive par sa spontanéité et son regard acéré sur le quotidien. Une dose d’énergie pure à ne pas manquer.

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place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30

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English :

A true “comedy” sensation on the current scene, Elena captivates audiences with her spontaneity and her sharp take on everyday life. A dose of pure energy you won’t want to miss.

L’événement Elena Nagapetyan Vichy a été mis à jour le 2026-08-29 par Vichy Destinations