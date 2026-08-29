Elena Nagapetyan place Aletti Vichy
vendredi 4 décembre 2026 · place Aletti · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Elena Nagapetyan
place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:00:00
fin : 2026-12-04 21:30:00
Date(s) :
2026-12-04
Véritable phénomène humour de la scène actuelle, Elena captive par sa spontanéité et son regard acéré sur le quotidien. Une dose d’énergie pure à ne pas manquer.
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place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30
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English :
A true “comedy” sensation on the current scene, Elena captivates audiences with her spontaneity and her sharp take on everyday life. A dose of pure energy you won’t want to miss.
L’événement Elena Nagapetyan Vichy a été mis à jour le 2026-08-29 par Vichy Destinations
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