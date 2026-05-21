Elevate Aviation et sa mission de bouleverser le statu quo dans l’industrie aéronautique canadienne ! ENAC Alumni Toulouse Mardi 2 juin, 18h30 sur inscription

Elevate Aviation et sa mission de bouleverser le statu quo dans l’industrie aéronautique canadienne ! Par ENAC Alumni

Rejoignez-nous pour un webinaire exceptionnel en compagnie de Nova ANDREWS, PDG d’Elevate Aviation, une plateforme novatrice qui permet aux femmes et à la prochaine génération de leaders de s’épanouir et de réussir dans le secteur de l’aviation.

Fondée en 2015 à Edmonton, en Alberta, Elevate Aviation est une organisation nationale sans but lucratif qui impulse un véritable changement partout au Canada. Sa mission est de favoriser la réussite des femmes et des groupes sous-représentés dans l’aviation en offrant des solutions de formation, de développement de carrière et de culture d’entreprise adaptées aux besoins de l’industrie. Elevate Aviation travaille directement avec les chefs de file de l’industrie pour promouvoir leurs entreprises, mettre en valeur des rôles uniques et bâtir un avenir plus inclusif pour l’aviation au niveau local. Chaque programme d’Elevate Aviation a un impact concret. Chaque partenariat établi transforme la culture.

Préparez-vous à être inspiré(e) par une femme passionnée qui dirige avec succès une équipe solide et divers programmes clés contribuant à une industrie aéronautique plus forte, plus inclusive, plus accessible et plus diversifiée !

Ce webinaire se déroulera en anglais.

Intervenants

Nova ANDREWS

Présidente Directrice Générale

ELEVATE AVIATION

Nova Andrews possède une vaste expérience dans les secteurs de l’aviation et de la gestion de l’exploitation. Elle a occupé des postes de direction clés à Canada 3000 Airlines, à Edmonton Airports et à l’Edmonton Economic Development Corporation. Passionnée par sa volonté de donner aux femmes les moyens d’agir, Nova a travaillé pour Women Building Futures, où elle a perfectionné ses compétences en matière de soutien aux femmes qui se lancent dans des carrières non traditionnelles. Ensuite, au Bredin Centre for Learning, elle a géré des programmes d’emploi qui fournissaient des ressources et des formations essentielles aux chercheurs d’emploi. Ces expériences lui ont permis d’approfondir sa compréhension du perfectionnement de la main-d’œuvre et de renforcer son engagement à créer des occasions inclusives.

Nova s’est d’abord jointe à Elevate Aviation en tant que gestionnaire du programme Aviation Career Exploration, mais elle a rapidement mis à profit son expertise en matière de perfectionnement de la main-d’œuvre et a joué un rôle déterminant dans l’élaboration du programme complet de la maternelle à la carrière, qui est maintenant offert au Centre d’apprentissage d’Elevate Aviation. Consciente des besoins de l’industrie, Nova a également joué un rôle clé dans l’élaboration du programme de consultation sur le changement de culture en milieu de travail d’Elevate Aviation, qui vise à améliorer la sécurité et la fidélisation du personnel dans l’industrie du transport aérien.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-02T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-02T19:30:00.000+02:00

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https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/elevate-aviation-ou-la-mission-de-bouleverser-le-statu-quo-dans-l-industrie-aeronautique-canadienne-1184

ENAC Alumni 7 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31400 Haute-Garonne



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