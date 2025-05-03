ELIE SEMOUN – GRAND KURSAAL Besancon

ELIE SEMOUN Début : 2026-04-02 à 20:00. Tarif : – euros.

NG PRODUCTIONS, EN ACCORD AVEC GILBERT COULLIER PRODUCTIONS, PRÉSENTE : ELIE SEMOUNELIE SEMOUNCACTUSInutile d’aller chercher bien loin ! Quand on appelle son spectacle CACTUS c’est que ça va piquer, mais c’est une habitude chez Elie SEMOUN.Depuis 30 ans il s’impose comme l’un des humoristes les plus incisifs et délicieusement décalé de la scène française, son style a inspiré des générations d’artistes car son art d’interpréter des personnages est unique. Dans ce huitième spectacle, le stand-up sera un peu plus présent, ce qui est nouveau chez lui. Dans la galerie des nouveaux monstres il y aura Jean Abdul qui fera sa propre première partie, un fils qui fait visiter un EHPAD à son père, Xavierl’handicapé moteur qui présente sa femme à sa mère, un père confronté à la transition de son fils, un cours de karaté donné par un raciste, le harcèlement sexuel, la religion seront les nouveaux thèmes de CACTUS, vision profonde et légère de cette société si violente et si inspirante.

GRAND KURSAAL 2 Place du Theatre 25000 Besancon 25