Elisa Lécuyer & Gabrielle Sandman, ‘Velours, velours’ A kind of cabaret au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
samedi 10 octobre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris
Informations pratiques
Geneviève et Guy s’aiment éperdument ; la guerre d’Algérie va les séparer pour toujours : « Les Parapluies de Cherbourg », Palme d’Or 1964, révélation de Catherine Deneuve, émerveille tous ceux qui rêvent d’un monde « en-chanté ». Elisa Lécuyer invite pour l’occasion la chanteuse Gabrielle Sandman qui partage sa fervente admiration pour le film de Jacques Demy et la musique de Michel Legrand. Les deux complices s’échangent les chapeaux pour jouer tour à tour Geneviève, Guy, Madame Émery, Madeleine ou tante Élise, le tout accompagné de Jean Saint Loubert au piano dans le rôle de l’orchestre envoûtant.
Line-up : Elisa Lécuyer : voix ; Gabrielle Sandman : voix ; Jean Saint Loubert : piano
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Chanson française — Elisa Lécuyer et Gabrielle Sandman réinventent avec tendresse et talent l’univers des « Parapluies de Cherbourg », mêlant nostalgie et enchantement dans un cabaret unique.
Le samedi 10 octobre 2026
de 17h00 à 18h00
Le samedi 10 octobre 2026
de 15h00 à 16h00
payant
Tarif en ligne : de 16 à 19 euros
Tarif sur place : de 19 à 22 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T20:00:00+02:00
fin : 2026-10-10T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T15:00:00+02:00_2026-10-10T16:00:00+02:00;2026-10-10T17:00:00+02:00_2026-10-10T18:00:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/elisa-lecuyer-gabrielle-sandman-racontent-les-parapluies-de-cherbourg contact@38riv.com
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