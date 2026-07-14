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Elisa Lécuyer & Gabrielle Sandman, ‘Velours, velours’ A kind of cabaret au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

samedi 10 octobre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris

Elisa Lécuyer & Gabrielle Sandman, ‘Velours, velours’ A kind of cabaret au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
38Riv Jazz Club
Adresse
38, rue de Rivoli
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Tarif en ligne : de 16 à 19 euros<br>Tarif sur place : de 19 à 22 euros. </p>

Geneviève et Guy s’aiment éperdument ; la guerre d’Algérie va les séparer pour toujours : « Les Parapluies de Cherbourg », Palme d’Or 1964, révélation de Catherine Deneuve, émerveille tous ceux qui rêvent d’un monde « en-chanté ». Elisa Lécuyer invite pour l’occasion la chanteuse Gabrielle Sandman qui partage sa fervente admiration pour le film de Jacques Demy et la musique de Michel Legrand. Les deux complices s’échangent les chapeaux pour jouer tour à tour Geneviève, Guy, Madame Émery, Madeleine ou tante Élise, le tout accompagné de Jean Saint Loubert au piano dans le rôle de l’orchestre envoûtant.

Line-up : Elisa Lécuyer : voix ; Gabrielle Sandman : voix ; Jean Saint Loubert : piano

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Chanson française — Elisa Lécuyer et Gabrielle Sandman réinventent avec tendresse et talent l’univers des « Parapluies de Cherbourg », mêlant nostalgie et enchantement dans un cabaret unique.
Le samedi 10 octobre 2026
de 17h00 à 18h00
Le samedi 10 octobre 2026
de 15h00 à 16h00
payant

Tarif en ligne : de 16 à 19 euros
Tarif sur place : de 19 à 22 euros. 

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T20:00:00+02:00
fin : 2026-10-10T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T15:00:00+02:00_2026-10-10T16:00:00+02:00;2026-10-10T17:00:00+02:00_2026-10-10T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli  75004 Paris
https://38riv.com/concerts/elisa-lecuyer-gabrielle-sandman-racontent-les-parapluies-de-cherbourg contact@38riv.com


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