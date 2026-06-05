ELISABETH PION (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse

Toulouse

ELISABETH PION (PIANO AUX JACOBINS)

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 40 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

La Canadienne Elisabeth Pion, une autre artiste passionnée par les répertoires méconnus est l’hôte, pour la première fois elle aussi, du festival.

Dans ce récital en partenariat avec le Palazzetto Bru Zane, elle met à l’honneur, à côté de Chopin, cinq compositrices françaises, parmi lesquelles Mel Bonis et ses ensorcelantes Femmes de légende.

Au Programme

– MONTGEROULT Étude n°19 en fa majeur, n°107 en ré majeur, n°73 en ré majeur

– CHOPIN Études, op. 25

– FARRENC Études op. 26 n°17 en mi bémol mineur, n°18 en ré bémol majeur

– CHAMINADE Sonate en ut mineur

– L. BOULANGER Prélude Trois morceaux

– BONIS Femmes de légende

-RAVEL Miroirs 15 .

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 40 05 contact@pianojacobins.com

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English :

Canadian Elisabeth Pion, another artist with a passion for lesser-known repertoires, also hosts the festival for the first time.

L’événement ELISABETH PION (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE