ELIXIRS ? THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

ELIXIRS ?

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 16 – 16 – 32

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2027-03-26 16:00:00

fin : 2027-03-28

Date(s) :

2027-03-26 2027-03-27 2027-03-28

Avec son irrésistible Élixirs ? Pagaille vocale all’italiana la troupe de l’Ensemble À bout de souffle s’adonne à une joyeuse pagaille vocale où le public, plongé dans l’action, devient complice d’une fête lyrique, parfaitement débridée.

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THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

With its irresistible %C9lixirs? A vocal free-for-all, Italian-style: the Ensemble %C0 troupe, breathless, indulges in a joyful vocal free-for-all where the audience, immersed in the action, becomes a part of a lyrical celebration, perfectly unrestrained.

L’événement ELIXIRS ? Perpignan a été mis à jour le 2026-07-30 par PERPIGNAN TOURISME