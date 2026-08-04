ELIXIRS ? THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan
vendredi 26 mars 2027 · THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
ELIXIRS ?
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 16 – 16 – 32
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2027-03-26 16:00:00
fin : 2027-03-28
Date(s) :
2027-03-26 2027-03-27 2027-03-28
Avec son irrésistible Élixirs ? Pagaille vocale all’italiana la troupe de l’Ensemble À bout de souffle s’adonne à une joyeuse pagaille vocale où le public, plongé dans l’action, devient complice d’une fête lyrique, parfaitement débridée.
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THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
With its irresistible %C9lixirs? A vocal free-for-all, Italian-style: the Ensemble %C0 troupe, breathless, indulges in a joyful vocal free-for-all where the audience, immersed in the action, becomes a part of a lyrical celebration, perfectly unrestrained.
L’événement ELIXIRS ? Perpignan a été mis à jour le 2026-07-30 par PERPIGNAN TOURISME
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