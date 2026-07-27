Ellen Babic • Constance Dollé, Marius Von Mayenburg Le Grand Parquet PARIS

Informations pratiques

Ce soupçon, c’est le proviseur du lycée à la bienveillance douteuse qui s’en fait l’écho lors d’une discussion après les cours. La pièce, c’est cette discussion déroulée sans aucune ellipse dans l’appartement d’Astrid, où les enjeux émergent peu à peu. Car Klara, l’amante d’Astrid qui vit secrètement avec elle, a été son élève elle aussi…

Crash test : présentation d’une étape de travail en sortie de résidence

Ellen Babic est l’élève d’Astrid, sa professeure soupçonnée d’avoir eu une attitude déplacée lors d’un séjour scolaire.

Le lundi 02 novembre 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-02T20:00:00+01:00

fin : 2026-11-02T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-02T19:00:00+02:00_2026-11-02T20:00:00+02:00

Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers 75018 PARIS

https://www.legrandparquet.fr/agenda/ellen-babic/ +33140037223 resa@legrandparquet.fr



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