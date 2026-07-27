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Ellen Babic • Constance Dollé, Marius Von Mayenburg Le Grand Parquet PARIS

lundi 2 novembre 2026 · Le Grand Parquet · PARIS

Ellen Babic • Constance Dollé, Marius Von Mayenburg Le Grand Parquet PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 2 novembre 2026
Fin
lundi 2 novembre 2026
Lieu
Le Grand Parquet
Adresse
Jardins d'Eole - 35 rue d'Aubervilliers
Ville
75018 PARIS
Département
Paris

Ce soupçon, c’est le proviseur du lycée à la bienveillance douteuse qui s’en fait l’écho lors d’une discussion après les cours. La pièce, c’est cette discussion déroulée sans aucune ellipse dans l’appartement d’Astrid, où les enjeux émergent peu à peu. Car Klara, l’amante d’Astrid qui vit secrètement avec elle, a été son élève elle aussi…

Crash test : présentation d’une étape de travail en sortie de résidence

Ellen Babic est l’élève d’Astrid, sa professeure soupçonnée d’avoir eu une attitude déplacée lors d’un séjour scolaire.
Le lundi 02 novembre 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-02T20:00:00+01:00
fin : 2026-11-02T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-02T19:00:00+02:00_2026-11-02T20:00:00+02:00

Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers  75018 PARIS
https://www.legrandparquet.fr/agenda/ellen-babic/ +33140037223 resa@legrandparquet.fr


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