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ELLES à vélo : en selle, la vie est belle ! Place du marché Vertou

ELLES à vélo : en selle, la vie est belle ! Place du marché Vertou

ELLES à vélo : en selle, la vie est belle ! Place du marché Vertou jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Place du marché

Adresse : place du marché 44120 Vertou

Ville : 44120 Vertou

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 15:00 – 16:00
Gratuit : oui   

Mesdames, vous n’avez pas fait de vélo depuis longtemps ? Cet atelier est fait pour vous ! Révision de quelques règles de sécurité, présentation des aides à l’achat, puis redécouverte de la pratique d’un vélo musculaire, et enfin balade à proximité avec le groupe. Animé par Team’elles. Pour les femmes

Place du marché Vertou 44120
https://widget.weezevent.com/ticket/b9b284e3-239b-4f64-8f54-f8518c6c8421?locale=fr-FR


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