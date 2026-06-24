Elodie Arnould SALLE MARCEL SEMBAT Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Elodie Arnould

SALLE MARCEL SEMBAT 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 33 – 33 – 36 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-20 20:00:00

fin : 2027-03-20 21:30:00

Date(s) :

2027-03-20

NG PRODUCTIONS, EN ACCORD AVEC MIC DROP PRODUCTION, PRÉSENTE ELODIE ARNOULD

Dans ce spectacle, Elodie fait le bilan

elle regarde ce qu’elle a vraiment hérité… et ce qu’elle refuse de transmettre.

Entre famille et vie de couple, elle démonte les traditions comme quelques bijoux trop lourds à porter, et vous partage les perles de sa famille.

Un spectacle où l’humour devient le plus précieux des héritages.

Après Future Grande (Comédie+) et Fécondée (France TV),

Elodie revient dans son 3? spectacle, plus libre et encore plus drôle. .

SALLE MARCEL SEMBAT 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Elodie Arnould

L’événement Elodie Arnould Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-24 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I