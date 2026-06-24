Elodie Arnould SALLE MARCEL SEMBAT Chalon-sur-Saône
Elodie Arnould SALLE MARCEL SEMBAT Chalon-sur-Saône samedi 20 mars 2027.
Chalon-sur-Saône
Elodie Arnould
SALLE MARCEL SEMBAT 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 33 – 33 – 36 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20 20:00:00
fin : 2027-03-20 21:30:00
Date(s) :
2027-03-20
NG PRODUCTIONS, EN ACCORD AVEC MIC DROP PRODUCTION, PRÉSENTE ELODIE ARNOULD
Dans ce spectacle, Elodie fait le bilan
elle regarde ce qu’elle a vraiment hérité… et ce qu’elle refuse de transmettre.
Entre famille et vie de couple, elle démonte les traditions comme quelques bijoux trop lourds à porter, et vous partage les perles de sa famille.
Un spectacle où l’humour devient le plus précieux des héritages.
Après Future Grande (Comédie+) et Fécondée (France TV),
Elodie revient dans son 3? spectacle, plus libre et encore plus drôle. .
SALLE MARCEL SEMBAT 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Elodie Arnould
L’événement Elodie Arnould Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-24 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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