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Elodie Arnould SALLE MARCEL SEMBAT Chalon-sur-Saône

Elodie Arnould SALLE MARCEL SEMBAT Chalon-sur-Saône samedi 20 mars 2027.

Lieu
SALLE MARCEL SEMBAT
Adresse
1 Place Mathias
Ville
71100 Chalon-sur-Saône
Département
Saône-et-Loire
Début
samedi 20 mars 2027
Fin
samedi 20 mars 2027
Heure de début
20:00:00
Tarif
33 33 36 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chalon-sur-Saône

Elodie Arnould

SALLE MARCEL SEMBAT 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 33 – 33 – 36 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20 20:00:00
fin : 2027-03-20 21:30:00

Date(s) :
2027-03-20

NG PRODUCTIONS, EN ACCORD AVEC MIC DROP PRODUCTION, PRÉSENTE ELODIE ARNOULD

Dans ce spectacle, Elodie fait le bilan
elle regarde ce qu’elle a vraiment hérité… et ce qu’elle refuse de transmettre.
Entre famille et vie de couple, elle démonte les traditions comme quelques bijoux trop lourds à porter, et vous partage les perles de sa famille.
Un spectacle où l’humour devient le plus précieux des héritages.
Après Future Grande (Comédie+) et Fécondée (France TV),
Elodie revient dans son 3? spectacle, plus libre et encore plus drôle.   .

SALLE MARCEL SEMBAT 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Elodie Arnould

L’événement Elodie Arnould Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-24 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I

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