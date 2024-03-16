ELODIE POUX – LE COLISEE Chartres

LONEPINE PRODUCTION PRÉSENTE : ELODIE POUXArtiste : Elodie PouxTitre : Le Syndrome du PapillonCrédit photo : Elena RamosMention : En accord avec Lonepine productionDurée : 1h30Texte : Élodie Poux, Florent Longépé et Michel Frenna Mise en scène : Florent LongépéMusique Originale : OledlafCréa Lumière : Arnaud RaguetPitch : À force de s’entendre dire qu’il n’y a plus de places pour venir la voir en spectacle, Elodie Poux a décidé de rajouter des dates de son spectacle Le Syndrome du Papillon avec en bonus, quelques petites surprises, à partir de la fin 2024 et pousse les murs dans une version XXL pour terminer en beauté avec une tournée de Zenith de janvier à avril 2025 et ainsi vérifier si l’adage dit vrai « plus on est de poux, plus on rit ! »

LE COLISEE RUE DANIÈLE CASANOVA 28000 Chartres 28