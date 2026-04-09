Eloise Carter Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Eloise Carter Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mardi 30 juin 2026.
Formée au Tribeca Jazz Institute, elle a également étudié auprès de Lucy Yeghiazaryan, dont l’influence se ressent dans la profondeur et la sensibilité de son interprétation.
En novembre 2025, elle sort Eloise: Live at Monks, un premier EP live qui témoigne de son ancrage dans la tradition du jazz vocal et de son aisance sur scène.
Elle entame aujourd’hui sa toute première tournée européenne et fait ses débuts à Paris, sur la scène du 38RIV.
Eloise Carter : voix
TBA : piano, contrebasse, batterie
—
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Jazz, standards — Eloise Carter est une chanteuse de jazz et actrice émergente basée à New York.
Le lundi 29 juin 2026
de 21h30 à 22h30
Le lundi 29 juin 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 19 à 24 euros
Tarif sur place : 22 à 27 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-30T00:30:00+02:00
fin : 2026-06-30T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-29T19:30:00+02:00_2026-06-29T20:30:00+02:00;2026-06-29T21:30:00+02:00_2026-06-29T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/
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