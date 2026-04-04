ELOÏZ LA RAYONNE Villeurbanne
ELOÏZ LA RAYONNE Villeurbanne mercredi 25 novembre 2026.
ELOÏZ Début : 2026-11-25 à 20:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69
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