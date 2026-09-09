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Elysée-Matignon : quelle relation entre le Président de la République et le Premier ministre sous la Ve République ?, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

mercredi 16 septembre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux

Elysée-Matignon : quelle relation entre le Président de la République et le Premier ministre sous la Ve République ?, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Musée d'Aquitaine
Adresse
20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Elysée-Matignon : quelle relation entre le Président de la République et le Premier ministre sous la Ve République ? Mercredi 16 septembre, 15h30 Musée d’Aquitaine Gironde

Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T15:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T15:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00

Une proposition de l’Institut Georges Pompidou en partenariat avec le musée d’Aquitaine.

Avec Bernard Lachaise, professeur honoraire d’histoire contemporaine à l’université Bordeaux Montaigne et Alain Juppé, en qualité d’ancien Premier ministre et maire de Bordeaux. 

À partir d’exemples de maires de Bordeaux ayant exercé la fonction de Premier ministre, Bernard Lachaise évoquera la relation de Georges Pompidou à Jacques Chaban-Delmas de 1969-1972 : de la confiance à la rupture, et Alain Juppé témoignera de son entente sans faille avec Jacques Chirac entre 1995 et 1997. Ces conversations s’appuieront sur les ouvrages des deux intervenants.
 

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/426

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/426 »}]
Une proposition de l'Institut Georges Pompidou en partenariat avec le musée d'Aquitaine.

Georges Pompidou et Jacques Chaban Delmas © Collection privée

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