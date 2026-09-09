Elysée-Matignon : quelle relation entre le Président de la République et le Premier ministre sous la Ve République ?, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Elysée-Matignon : quelle relation entre le Président de la République et le Premier ministre sous la Ve République ? Mercredi 16 septembre, 15h30 Musée d’Aquitaine Gironde

Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T15:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-16T15:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00

Une proposition de l’Institut Georges Pompidou en partenariat avec le musée d’Aquitaine.

Avec Bernard Lachaise, professeur honoraire d’histoire contemporaine à l’université Bordeaux Montaigne et Alain Juppé, en qualité d’ancien Premier ministre et maire de Bordeaux.

À partir d’exemples de maires de Bordeaux ayant exercé la fonction de Premier ministre, Bernard Lachaise évoquera la relation de Georges Pompidou à Jacques Chaban-Delmas de 1969-1972 : de la confiance à la rupture, et Alain Juppé témoignera de son entente sans faille avec Jacques Chirac entre 1995 et 1997. Ces conversations s’appuieront sur les ouvrages des deux intervenants.



Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/426

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/426 »}]

Une proposition de l'Institut Georges Pompidou en partenariat avec le musée d'Aquitaine.

Georges Pompidou et Jacques Chaban Delmas © Collection privée