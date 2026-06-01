eMa x Catalyse, Catalyse, Genève
eMa x Catalyse, Catalyse, Genève lundi 1 juin 2026.
eMa x Catalyse Lundi 1 juin, 19h30 Catalyse
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T19:30:00+02:00 – 2026-06-01T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-01T19:30:00+02:00 – 2026-06-01T21:00:00+02:00
Les élèves du cursus PréPro de l’eMa et le Quartet vocal avancé de Catalyse partagent la scène.
Venez découvrir leur univers musical à travers un répertoire de reprises pop revisitées avec talent et personnalité.
Une belle occasion de découvrir le travail accompli tout au long de l’année et de soutenir ces jeunes artistes !
Catalyse Avenue Rosemont 14, 1208 Genève Genève 1208 +41 22 700 64 75 http://www.catalyse.ch/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/catalyse/
Concert des élèves des deux écoles.
Catalyse
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