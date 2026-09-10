UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bandol

Embarquement sur les pointus, Quai du port de Bandol, Bandol

samedi 19 septembre 2026 · Quai du port de Bandol · Bandol

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Quai du port de Bandol
Adresse
quai du port de bandol 83150 Bandol
Ville
83150 Bandol
Département
Var

Embarquement sur les pointus Samedi 19 septembre, 10h30 Quai du port de Bandol Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Embarquement sur les pointus limité à 20 personnes
Avec l’équipage des patrons des pointus (si la météo le permet)
Inscription à l’office de tourisme au 04 94 29 41 35

Quai du port de Bandol quai du port de bandol 83150 Bandol Bandol 83150 La Plaine de Gairard Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 29 41 35 »}]
Embarquement sur les pointus limité à 20 personnes

À voir aussi à Bandol (Var)