AGENDA · Bandol
Embarquement sur les pointus, Quai du port de Bandol, Bandol
samedi 19 septembre 2026 · Quai du port de Bandol · Bandol
Informations pratiques
Embarquement sur les pointus Samedi 19 septembre, 10h30 Quai du port de Bandol Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Embarquement sur les pointus limité à 20 personnes
Avec l’équipage des patrons des pointus (si la météo le permet)
Inscription à l’office de tourisme au 04 94 29 41 35
Quai du port de Bandol quai du port de bandol 83150 Bandol Bandol 83150 La Plaine de Gairard Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 29 41 35 »}]
Embarquement sur les pointus limité à 20 personnes
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