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AGENDA · Bandol

Présentation du patrimoine maritime et terrestre, Quai du port de Bandol, Bandol

dimanche 20 septembre 2026 · Quai du port de Bandol · Bandol

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Quai du port de Bandol
Adresse
quai du port de bandol 83150 Bandol
Ville
83150 Bandol
Département
Var

Présentation du patrimoine maritime et terrestre Dimanche 20 septembre, 14h00 Quai du port de Bandol Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Initiation aux nœuds marins par Gérard Marhic, plaisancier
Présentation des poissons et outils de pêche par Max Muller, patron de pointu
Découverte de l’histoire des pointus par Jean Grillon, patron de pointu
L’histoire des fleurs immortelles par Joseph Manfredi, cultivateur de ces fleurs

Quai du port de Bandol quai du port de bandol 83150 Bandol Bandol 83150 La Plaine de Gairard Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Initiation aux nœuds marins par Gérard Marhic, plaisancier

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