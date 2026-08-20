Présentation du patrimoine maritime et terrestre, Quai du port de Bandol, Bandol
dimanche 20 septembre 2026 · Quai du port de Bandol · Bandol
Informations pratiques
Présentation du patrimoine maritime et terrestre Dimanche 20 septembre, 14h00 Quai du port de Bandol Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Initiation aux nœuds marins par Gérard Marhic, plaisancier
Présentation des poissons et outils de pêche par Max Muller, patron de pointu
Découverte de l’histoire des pointus par Jean Grillon, patron de pointu
L’histoire des fleurs immortelles par Joseph Manfredi, cultivateur de ces fleurs
Quai du port de Bandol quai du port de bandol 83150 Bandol Bandol 83150 La Plaine de Gairard Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Initiation aux nœuds marins par Gérard Marhic, plaisancier
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