Visite d’Eglise Saint François de Sales, Eglise saint françois de sales, Bandol

Informations pratiques

Visite d’Eglise Saint François de Sales Samedi 19 septembre, 09h15 Eglise saint françois de sales Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:15:00+02:00 – 2026-09-19T10:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:15:00+02:00 – 2026-09-19T10:15:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, plongez dans l’histoire de l’église Saint-François-de-Sales, un lieu emblématique classé Monument Historique. Cette visite, animée par Alain Vignal, agrégé et docteur en histoire, vous invitera à découvrir :

L’histoire et l’architecture de ce monument, témoin de siècles de patrimoine religieux.

Les défis de sa préservation, en écho au thème national « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ».

Une occasion unique d’explorer ce joyau historique, de comprendre son importance et d’échanger avec un expert passionné.

Eglise saint françois de sales Place d’Estienne d’Orves 83150 bandol Bandol 83150 La Plaine de Gairard Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Visite de l’église classée monument historique