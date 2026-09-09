Embrasser le chaos, Glob Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Embrasser le chaos 27 et 28 novembre Glob Théâtre Gironde

de 6 à 18€ – 9€ avec la carte jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T20:00:00+01:00 – 2026-11-27T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-28T20:00:00+01:00 – 2026-11-28T21:30:00+01:00

Deux jeunes femmes, en lutte avec des identités qui les enferment, se réapproprient leur histoire. L’une fait face aux modèles amoureux et féminins oppressifs et aux abus qui l’ont façonnée, tandis que l’autre, autiste camouflée, se confronte aux normes d’un monde qui refuse de la voir et de l’intégrer. En s’épaulant, elles déconstruisent leurs héritages pour tracer les contours de nouveaux possibles.

Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 69 06 66 http://www.globtheatre.net [{« type »: « link », « value »: « https://globtheatre.net/date/embrasser-le-chaos/ »}]

Leonora a toujours été amoureuse. Amoureuse des autres et amoureuse de l’amour. Les sacrifices qu’elle a faits pour vivre des histoires l’ont abîmée. théâtre amour

Fonds perdus