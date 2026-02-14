Émile et Loup gris s’exposent, Bibliothèque Villejean, Rennes

Émile et Loup gris s’exposent 6 mars – 4 avril Bibliothèque Villejean Ille-et-Vilaine

entrée libre

Début : 2026-03-06T14:30:00+01:00 – 2026-03-06T18:30:00+01:00

Fin : 2026-04-04T14:30:00+02:00 – 2026-04-04T18:00:00+02:00

Des jeux de répétitions et d’accumulation rendent les facéties de ces animaux bien vivantes où la bonne humeur et la légèreté dominent. Des originaux encre sur papier et des reproductions couleur pour une balade immersive au cœur de l’univers impertinent de l’auteur illustrateur.

Dans le cadre des P’tits bouquineurs, du vendredi 6 mars au samedi 4 avril

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 32 http://bibliotheques.rennes.fr

Promenez-vous auprès d’Émile et Loup gris, deux anti-héros très attachants et pleins d’humour créés par Ronan Badel. exposition famille

Ronan Badel