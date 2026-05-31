Émilie Deletrez – l’art (in)délicat de la féminité, Le Bacchus, Rennes

Émilie Deletrez – l’art (in)délicat de la féminité 8 – 11 octobre Le Bacchus Ille-et-Vilaine

Tarifs : 21€ et 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T21:00:00+02:00 – 2026-10-08T22:15:00+02:00

Fin : 2026-10-11T17:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:15:00+02:00

Il y en a qui n’assument pas « d’être » mais elle, elle n’a pas le choix!

Émilie Delétrez pour son premier one gonzesse show tire le portrait de différentes femmes à l’insu de leur plein gré.

De Zoé qui attend que le père Noël l’adopte, à Scarlett Morôrat qui vous donnera toujours un bon tuyau dont vous n’avez pas besoin, en passant par Ida, une immense séductrice Bavaroise celle que même si vous ne le voulez pas, elle vous séduira quand même !

C’est un véritable spectacle qui donne vie à des personnages féminins singuliers, jamais Émilie ne se contente de surfer sur un sujet : elle y entre carrément.

Elle utilise toutes ses compétences artistiques et enchaîne les changements de costumes aussi vite que les changements de personnalité. Elle n’hésite pas à embarquer le public, et joue avec lui, le rendant complice de son univers burlesque.

Un spectacle, original et drôle, bref des tranches de vie que si vous y voyez une ressemblance avec des personnages réels ce serait une pure coïncidence!

BREF L’ART (IN)DÉLICAT DE LA FÉMINITÉ DONNE LA PÊCHE!

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02.99.78.39.93 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.le-bacchus.com/programmation/8200-emilie-deletrez-l-art-indelicat-de-la-feminite.html »}]

Émilie Delétrez pour son premier one gonzesse show tire le portrait de différentes femmes à l’insu de leur plein gré. comédie théâtre