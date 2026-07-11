Informations pratiques

Sérignan

EMILY LOIZEAU + DOM LA NENA

Parc de la Cigalière Sérignan Hérault

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Emily Loizeau et Dom La Nena réunies pour une soirée d’une rare intensité, entre piano, voix et cordes.

Vingt ans depuis la sortie de L’Autre Bout du Monde. Vingt ans à écrire des chansons, à chercher la prochaine pièce du puzzle. Vingt ans à prendre des trains et à parcourir les routes pour les partager avec vous.

Depuis vingt ans, Emily Loizeau poursuit un même élan dire quelque chose du monde, explorer ce que ses secousses éveillent en nous et donner du sens au fait d’être vivant. Sur scène, elle propose un projet à son image, intime et singulier, où son piano, à la fois dépouillé et insolite, l’accompagne pour revisiter des titres puisés dans ses six albums.

D’envolées mélodiques en pizzicati délicats, Dom La Nena accorde Leon, son fidèle violoncelle, aux voix d’un quatuor à cordes. Ensemble, ils façonnent un écrin lumineux où chaque coup d’archet ouvre une parenthèse suspendue. Pour ce concert, l’artiste revisite l’ensemble de son répertoire dans des arrangements inédits pour deux violons, un alto et un violoncelle. Un dialogue sensible entre les cordes, où les chansons d’hier et d’aujourd’hui se répondent, se transforment et se réinventent. .

Parc de la Cigalière Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 63 26 lacigaliere.billetterie@ville-serignan.fr

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English : EMILY LOIZEAU + DOM LA NENA

Emily Loizeau and Dom La Nena come together for an evening of rare intensity, featuring piano, vocals, and strings.

L’événement EMILY LOIZEAU + DOM LA NENA Sérignan a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34