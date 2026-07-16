EMILY LOIZEAU Espace culturel LE ROUDOUR Saint-Martin-des-Champs

Informations pratiques

Saint-Martin-des-Champs

EMILY LOIZEAU

Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-18 20:30:00

fin : 2027-02-18 22:00:00

Date(s) :

2027-02-18

À l’automne 2026, une fois passée la tournée de son dernier opus la Souterraine et la célébration des vingt ans de l’Autre bout du Monde , Emily Loizeau a décidé de prendre la route toute seule avec son piano tout nu et un peu ovni pour revisiter quelques titres de ces six albums. Seule avec son clavier, Emilie Loizeau se livre dans une forme épurée et intimiste, laissant toute la place à l’émotion et à la force des mots. Voix singulière de la scène française, elle revisite son répertoire, entre chansons emblématiques et confidences musicales. Le piano devient l’écrin d’une écriture sensible et engagée, portée par une interprétation à fleur de peau. Un concert tout en délicatesse, propice à l’écoute et au partage… .

Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90

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English :

L’événement EMILY LOIZEAU Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-07-16 par OT BAIE DE MORLAIX