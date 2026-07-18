Emily Terndrup : Offspring (A Modern Frankenstein) Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris
vendredi 30 octobre 2026 · Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt · Paris
Informations pratiques
Dans son brillant solo, l’Irlandaise Emily Terndrup marie confession intime et réflexion sur les préoccupations d’une femme danseuse. La maternité doit-elle bannir la production artistique ? Créer ou procréer ? Telle est la question ! Emily Terndrup l’aborde avec sincérité et autodérision. Avec l’appui du Dr Frankenstein, elle analyse l’état de la mère artiste, quotidiennement confrontée à des choix… monstrueux. La pièce rencontre un énorme succès, triplement primée à Dublin. À retrouver également dans le Focus Irlande.
Thomas Hahn
L’enfant ou l’art ? La vie de danseuse mise à nu par Juliette de Roméo.
Du vendredi 30 octobre 2026 au dimanche 01 novembre 2026 :
payant
Ouverture de billetterie le 01/09/2026 à 12h.
Cartes et cartes -30 ans et étudiants, achetez vos places
En anglais
Surtitré en français.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-30T01:00:00+01:00
fin : 2026-11-02T00:59:59+01:00
Date(s) :
Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris
Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)
Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)
Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)
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