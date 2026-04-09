Emission radio ouverte au public Bibliothèque Assia Djebar Paris

Cette émission radio en public vient clore une série d’ateliers mêlant radio, théâtre, musique et écriture, menés en partenariat avec l’association Les Fripons, le GHU et la bibliothèque Assia Djebar.

Pensée comme un espace d’expression et de création, elle donne à entendre des voix, des récits et des formes artistiques travaillés collectivement autour des enjeux de santé mentale. Entre témoignages, performances et moments sonores, cette restitution publique invite à découvrir des productions sensibles et engagées, au croisement de l’intime et du collectif.

Un temps ouvert, vivant et accessible, pour écouter autrement et partager un regard pluriel sur la santé mentale.

Quand la parole prend vie : une création collective pour dire, jouer et partager la santé mentale autrement.

Le samedi 11 avril 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T14:00:00+02:00_2026-04-11T16:00:00+02:00

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris



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