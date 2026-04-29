Emma Bojan Attends-moi j’arrive ! Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Emma Bojan Attends-moi j’arrive !

Du vendredi 2 au samedi 3 octobre 2026 à partir de 19h30. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-02 19:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-02

Emma Bojan Attends-moi j’arrive au théâtre l ‘Art Dû Marseille

Fuck madame Bouléro et la 5e b qui n’avaient jamais cru en moi. Surement le plus gros banger de tous mes spectacles (et aussi le premier).



Aimer tous les jours, pleurer un peu et parler beaucoup, voilà ce qui prend le plus de temps, voilà pourquoi je suis souvent en retard et je dis Attends moi, j’arrive .



J’arrive sur scène, dans un bar ou dans le cœur des gens que j’aime, comme partout, un peu en retard mais rassurez vous je suis bien partie.



Co auteur Etienne Lautrette .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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Emma Bojan Attends-moi j’arrive at théâtre l ‘Art Dû Marseille

L’événement Emma Bojan Attends-moi j’arrive ! Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille