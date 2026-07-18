Emma Giulia x David Atger Quartet La Dame de Canton Paris

Informations pratiques

Emma Giulia (Paris, 1999) est une guitariste et compositrice française.

Elle a sorti en Juin 2025 son premier album ‘Une Question d’Enfant’ (Integral / Pias) sur le label Zennez Records ; un projet qui reflète son exploration constante de la prise de risque, de la résilience et de la liberté créative.

Elle a sorti le 1er Mai 2026 un remix de sa composition ‘Résilience’ en collaboration avec le poète et activiste américain Tongo Eisen-Martin.

Le morceau, pensé comme une ode à la libération, célèbre la capacité à dépasser ses peurs ; le poète et activiste Tongo Eisen-Martin y pose un texte puissant, apportant une dimension politique et une couleur hip-hop au morceau.

En Juillet 2026 elle va enregistrer un album à New York pour le label JMI RECORDINGS (Questlove, David Murray, Ana Frango Eléctrico).’

Emma Giulia est également en préparation de son troisième album ‘Euphoria Mundis’ prévu à l’enregistrement fin Janvier 2027 : le concert a la La Dame de Canton sera l’occasion de présenter des morceaux de son premier album ‘Une Question d’Enfant’, ainsi que des inédits prévus pour ses prochains albums.’

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Première partie : David Atger Quartet

Le David Atger Quartet s’inscrit dans une scene jazz actuelle ouverte aux influences des musiques d’aujourd’hui. Porte par quatre musiciens soudes, le groupe déploie des compositions aux architectures fluides, entre lyrisme mélodique et pulsations plus électriques.

Dans le sillage de Chick Corea, Snarky Puppy ou GoGo Penguin, leur musique cultive un sens du paysage sonore et de la narration, laissant respirer l’improvisation sans jamais perdre le fil. Un projet en pleine emergence, a la fois exigeant et immédiatement sensible.

Vivre une soirée comme nulle part ailleurs pour une expérience unique à bord de cette jonque légendaire, ancrée au cœur de Paris mais chargée d’histoire et de voyages autour du monde.

Le mardi 06 octobre 2026

de 20h30 à 23h00

payant

De 10 à 12 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-06T23:30:00+02:00

fin : 2026-10-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-06T20:30:00+02:00_2026-10-06T23:00:00+02:00

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.damedecanton.com/event-details/emma-giulia-x-david-atger-quartet



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