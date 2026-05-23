Emma-Jean Thackray découvre l’existence et la musique de Miles Davis à l’adolescence, complètement par hasard sur un site de téléchargement illégal. C’est une révélation qui illumine tout son parcours : son apprentissage de la trompette, la formation de son goût et une approche de la musique sans œillères ni frontières. Ses deux premiers albums – Yellow en 2021 et Weirdo en 2025 – sont tout entier imprégnés de la joie jubilatoire que la musicienne trouve dans les mélanges entre (spiritual) jazz, soul, pop, funk et musiques électroniques. Aujourd’hui, Emma-Jean Thackray rend à Miles ce qui appartient à Miles, en proposant un concert en forme de lettre d’amour au génie débridé du trompettiste américain. Si la musicienne est particulièrement inspirée par sa période électrique, elle pioche ici dans toutes les strates d’un répertoire richissime pour explorer 50 nuances de groove et tenter les hybridations électroniques les plus décomplexées. Les deux pieds dans une modernité décoiffante.

Distribution

Nova Fellowship

Zach Morrow – batterie

Tony Tixier – claviers

Rob Clearfield – claviers

Francesco Geminiani – saxophone , flûte

Hermon Mehari – trompette

Emma-Jean Thackray – voix , guitare

Dougal Taylor – batterie

Matthew Gedrych – basse

Lyle Barton – clavier

1ère partie : Nova Fellowship

La multi-instrumentiste, DJ et chanteuse anglaise Emma-Jean Thackray adresse une lettre d’amour au génie visionnaire Miles Davis, en revisitant son répertoire avec l’exubérance, la générosité et l’inventivité qui la caractérisent.

Le jeudi 03 septembre 2026

de 20h00 à 23h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-03T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-04T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-03T20:00:00+02:00_2026-09-03T23:00:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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