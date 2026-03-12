Emma Rawicz Quartet au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Résolument international, l’ensemble rassemble des musiciens majeurs venus de France et du Royaume-Uni. Il s’appuie sur des collaborations artistiques de longue date tout en forgeant une identité sonore nouvelle et singulière.

Pour ses débuts parisiens, le groupe présentera les compositions originales d’Emma Rawicz, avec une forte dimension d’improvisation et un profond sentiment de liberté et de joie dans la musique. Composé de virtuoses, tous leaders et créateurs audacieux dans leurs propres projets, l’ensemble se distingue par l’étendue et la richesse de ses possibilités musicales. Un premier concert parisien à ne pas manquer.

Saxophoniste, cheffe d’orchestre et compositrice, Emma Rawicz impressionne par sa maturité artistique remarquable. À seulement 24 ans, elle a déjà publié quatre albums salués par la critique – Incantation, Chroma, Big Visit et INKYRA – et mené des tournées en tête d’affiche dans 15 pays. Elle s’est produite dans des festivals et salles prestigieuses, notamment en tant que soliste avec le BBC Concert Orchestra au Queen Elizabeth Hall, ainsi qu’avec le SWR Radio Big Band de Stuttgart lors d’un concert à guichets fermés à la Philharmonie de Berlin.

Plus jeune artiste en résidence de l’histoire du Cambridge Jazz Festival, elle a reçu de nombreuses distinctions et nominations saluant son parcours. Depuis septembre 2024, elle fait également partie des BBC New Generation Artists pour une durée de deux ans, confirmant sa place parmi les figures majeures de la nouvelle génération du jazz européen.

Emma Rawicz : saxophone

Scottie Thompson : piano

Freddie Jensen : contrebasse

Ananda Brandão : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Emma Rawicz arrive en France avec un quartet exceptionnel, réunissant certains des improvisateurs les plus passionnants de la scène européenne actuelle.

Le samedi 30 mai 2026

de 21h30 à 22h30

Le samedi 30 mai 2026

de 19h30 à 20h30

Le vendredi 29 mai 2026

de 21h30 à 22h30

Le vendredi 29 mai 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 25 à 30 euros

Tarif sur place : 28 à 33 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T00:30:00+02:00

fin : 2026-05-31T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-29T19:30:00+02:00_2026-05-29T20:30:00+02:00;2026-05-29T21:30:00+02:00_2026-05-29T22:30:00+02:00;2026-05-30T19:30:00+02:00_2026-05-30T20:30:00+02:00;2026-05-30T21:30:00+02:00_2026-05-30T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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