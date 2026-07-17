EmmaFleurs, Le Jardin Secret, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

EmmaFleurs Vendredi 30 avril 2027, 20h00 Le Jardin Secret Gironde

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-30T20:00:00+02:00 – 2027-04-30T21:00:00+02:00

Fin : 2027-04-30T20:00:00+02:00 – 2027-04-30T21:00:00+02:00

Artiste franco-mexicaine EmmaFleurs mêle pop, électro et influences latino-américaines dans un univers sensible et lumineux. Entre guitare, piano et émotions à fleur de peau, elle trace un pont musical sans frontière et captive le public dès les premières notes ! Le concert se déroulera dans notre Jardin Secret, illuminé à 21h pour l’occasion par Opéra Pagaï, afin de prolonger cette expérience dans une atmosphère féerique.

Le Jardin Secret Saint-Médard en Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/emmafleurs.htm »}]

Entre guitare, piano et émotions à fleur de peau, Emmafleurs trace un pont musical sans frontière et captive le public dès les premières notes !

Margo ForIt