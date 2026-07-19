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AGENDA · Perpignan

EMPIRE Perpignan

jeudi 19 novembre 2026 · Perpignan

EMPIRE Perpignan

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Avenue Maréchal Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
13 13 13 Tarif réduit Tarif réduit

Perpignan

EMPIRE

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 13 – 13 – 13

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:00:00
fin : 2026-11-19

Date(s) :
2026-11-19

Une fresque chorégraphique vibrante où corps, musique et espace questionnent les fragilités et les transformations de notre monde.
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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

A vibrant choreographic fresco in which the body, music, and space explore the fragilities and transformations of our world.

L’événement EMPIRE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME

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