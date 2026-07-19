EMPIRE Perpignan
jeudi 19 novembre 2026 · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
EMPIRE
Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 13 – 13 – 13
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:00:00
fin : 2026-11-19
Date(s) :
2026-11-19
Une fresque chorégraphique vibrante où corps, musique et espace questionnent les fragilités et les transformations de notre monde.
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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
A vibrant choreographic fresco in which the body, music, and space explore the fragilities and transformations of our world.
L’événement EMPIRE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME
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