Informations pratiques

Perpignan

EMPIRE

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 13 – 13 – 13

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 20:00:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

Une fresque chorégraphique vibrante où corps, musique et espace questionnent les fragilités et les transformations de notre monde.

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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

A vibrant choreographic fresco in which the body, music, and space explore the fragilities and transformations of our world.

L’événement EMPIRE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME