EMPREINTES Cluny et son territoire Exposition photos Salle Duruy Cluny
EMPREINTES Cluny et son territoire Exposition photos Salle Duruy Cluny samedi 24 octobre 2026.
Cluny
EMPREINTES Cluny et son territoire Exposition photos
Salle Duruy 4 place du marché Cluny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-24
La série est née d’un travail photographique réalisé dans le Clunisois, territoire chargé d’histoire où les traces du passé restent visibles, parfois fragiles, parfois menacées de disparition.
À travers des images, de châteaux, de paysages et de scènes liées au monde équestre, Johann Devaux cherche à capter une tension celle entre ce qui persiste et ce qui s’efface.
Cette exposition propose un regard sensible sur cette présence fragile, et invite le regard à s’attarder.
Les ventes sont réalisées au profit de l’Institut du Cerveau. .
Salle Duruy 4 place du marché Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 05 34 04 devaux753@gmail.com
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L’événement EMPREINTES Cluny et son territoire Exposition photos Cluny a été mis à jour le 2026-04-22 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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