EMPREINTES Cluny et son territoire Exposition photos Salle Duruy Cluny

Cluny

EMPREINTES Cluny et son territoire Exposition photos

Salle Duruy 4 place du marché Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-24

La série est née d’un travail photographique réalisé dans le Clunisois, territoire chargé d’histoire où les traces du passé restent visibles, parfois fragiles, parfois menacées de disparition.

À travers des images, de châteaux, de paysages et de scènes liées au monde équestre, Johann Devaux cherche à capter une tension celle entre ce qui persiste et ce qui s’efface.

Cette exposition propose un regard sensible sur cette présence fragile, et invite le regard à s’attarder.

Les ventes sont réalisées au profit de l’Institut du Cerveau. .

Salle Duruy 4 place du marché Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 05 34 04 devaux753@gmail.com

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English : EMPREINTES Cluny et son territoire Exposition photos

L’événement EMPREINTES Cluny et son territoire Exposition photos Cluny a été mis à jour le 2026-04-22 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II