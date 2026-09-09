Empreintes Croisées, ancien dancing du Petit Casino d’Onival, Ault

Informations pratiques

Empreintes Croisées 19 et 20 septembre ancien dancing du Petit Casino d’Onival Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’ancien dancing du Petit Casino d’Onival accueille en ses murs deux plasticiens :

Cette année, l’exposition raconte les parcours de deux artistes qui ont en commun leurs voyages, les traces qu’ils ont laissées ou qu’ils recherchent… José Duarte nous arrive d’Équateur et s’est installé en France où il a commencé son travail de plasticien. Et Léo Guidez a fait le voyage dans l’autre sens, est allé s’immerger en Amérique du Sud à la recherche de son passé, et y a puisé cette foisonnante création.

Nous avons rassemblé ces deux artistes pour mettre l’accent sur ces quêtes, et leur manière de les transposer… leurs traces sont différentes mais elles se rejoignent aussi par ces allers et retours dans un sens ou dans l’autre.

Il s’agira donc des parcours respectifs de ces deux plasticiens, de leurs oeuvres marquées par l’Amérique du Sud, et du partage qu’ils initient.

José DUARTE travaille les volumes, quels que soient les matériaux… ils nous emmène souvent dans les symboliques andines, mais sait aussi surprendre au détour d’une approche très contemporaine.

Léo GUIDEZ vient raviver les mémoires intimes, la mémoire collective, en nous faisant emprunter ses chemins d’explorateur. Peinture, croquis, fresques ou carnets de route sont ses supports pour nous guider dans ses mondes sensibles et oniriques.

ancien dancing du Petit Casino d’Onival 81 bis rue de saint Valery 80460 ault Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33682112530 https://www.petitcasinodailleurs.com https://www.facebook.com/PetitCasinodAilleurs Situé dans le village d’Ault, non loin de la baie de Somme, Petit Casino d’Ailleurs… est une structure à multiples branches.

C’est un lieu qui a pris naissance dans le dancing d’un ancien casino de bord de mer.

L’ailleurs… est l’emplacement unique dans lequel il se pose : entre la naissance des falaises et les marais de la baie de Somme, dans un village arrêté dans le temps, décors naturels étonnants propices à la création.

Lieu chargé d’histoires donc, et qui reprend sa route sur d’autres voies.

Petit Casino d’Ailleurs… est avant tout un regroupement d’artistes d’univers différents, de disciplines différentes, tant dans le spectacle vivant, la danse, le théâtre ou le chant, que dans les arts visuels, la photographie, la vidéo documentaire ou de fiction. ancien casino de bord de mer, à 50 mètres de la plage d’Onival

L’ancien dancing du Petit Casino d’Onival accueille en ses murs deux plasticiens :

©JLL